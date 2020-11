Covid: Abruzzo zona rossa?

Italia

"Abruzzo in zona rossa? Si tratta di una proposta che ci ha fatto oggi il nostro comitato tecnico scientifico, che stiamo discutendo e valutando. Domani ci consulteremo con gli enti locali, con tutte le altre componenti dell'Abruzzo e faremo le nostre valutazioni. Completeremo i passaggi con il consiglio regionale e decideremo". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio parlando della possibilità del passaggio dell'Abruzzo in zona rossa. Secondo il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, "l’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole". "A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno - scrive Imprudente su Facebook dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico con il governatore Marsilio.-Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte".