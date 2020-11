Italia

Contributo a fondo perduto 10 mila euro per ristoratori: requisiti e come fare domanda Contributo a fondo perduto 10 mila euro per ristoratori: requisiti e come fare domanda

Roma – Contributo a fondo perduto fino a 10 mila euro per ristoratori. Lo annuncia in un post su Facebook il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova. “È online il Portale della Ristorazione, attraverso cui ristoratrici e ristoratori possono fare domanda per contributi a fondo perduto fino a un massimo di 10mila euro – scrive il ministro Bellanova - per l'acquisto di prodotti dell'agroalimentare made in Italy. Sul sito sono presenti tutte le informazioni su come funziona il Fondo, chi può accedervi, la documentazione necessaria. La procedura per inoltrare le domande online sarà accessibile fino al 28 novembre.È possibile inoltre fare domanda anche di persona, recandosi in un ufficio postale”. Il settore della ristorazione ha pagato e sta ancora pagando un prezzo altissimo a causa della crisi sanitaria, una perdita di fatturato del 60% che ha colpito, di riflesso, spiega il ministro Bellanova, anche i segmenti dell’agroalimentare Made in Italy di eccellenza. Per questo ho voluto con forza il Fondo Ristorazione, una misura concreta per sostenere le 180mila imprese impegnate nel settore e dare risposte al nostro agroalimentare. Abbiamo stanziato 600 milioni di euro per garantire alle ristoratrici e ai ristoratori contributi a fondo perduto per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. La misura garantisce liquidità immediata, grazie a un contributo fino a 10mila euro per azienda.La procedura è semplice: si presenta la domanda e dopo un primo rapido controllo si ottiene subito un anticipo pari al 90% del valore dell’acquisto. In seguito alle verifiche sui documenti di acquisto, viene erogato il restante 10%. Aiutiamo i nostri ristoratori, sosteniamo il Made in Italy, tuteliamo i lavoratori, limitiamo gli sprechi e rilanciamo la nostra economia. Investiamo sul cibo. Mettiamo in tavola il futuro. Ma quali sono i requisiti e da quando è possibile presentare le domande? Le domande possono essere presentate online dal 15 novembre e dal 16 novembre da Ufficio Postale. Tra i requisiti ci sono la perdita del fatturato del 60% e la presentazione di fatture con l’acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy.Quali sono i termini per la presentazione delle domande? È possibile presentare le domande sul portale web fino alle 23.59 di sabato 28 novembre, fino all’orario di chiusura dell’Ufficio Postale prescelto. Ci sarà un click day? No, in quanto l’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza sulla erogazione del contributo. Prenditi il tempo necessario al recupero della documentazione richiesta prima di presentare la domanda. Per fare la domanda bisogna collegarsi sul sito Portaleristorazione.it.