Bonus 1.000 euro lavoratori stagionali agricoli: domanda

Roma – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori stagionali agricoli. Ecco la dichiarazione del segretario generale Uila Stefano Mantegazza. “Sono già decine di migliaia le domande inviate dalla Uila, attraverso il Patronato, per richiedere il bonus di 1.000 euro previsto dall’articolo 15 del Decreto Ristori per i lavoratori stagionali dell’agricoltura”. Ne ha dato notizia il segretario generale della Uila Stefano Mantegazza nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i quattro emendamenti al decreto elaborati dal sindacato di via Savoia. La Uila ritiene che, come l’articolo 9 del precedente Decreto Rilancio, anche l’articolo 15 del Decreto Ristori garantisca ai lavoratori agricoli il bonus di 1.000 euro previsto per i lavoratori stagionali.“Così è scritto nella legge che ha sicuramente valore preminente rispetto a circolari o prese di posizione individuali” ha affermato Mantegazza “anche i lavoratori agricoli, esattamente come gli stagionali degli altri settori, se nel 2020 hanno lavorato meno a causa del Covid, hanno diritto ad essere tutelati con le stesse modalità”. “Su questo tema” ha concluso Mantegazza “ci preoccupano molto i tanti grilli parlanti che sostengono l’inapplicabilità dell’articolo 15 agli stagionali dell’agricoltura. Rischiano, in questo modo, di provocare un intervento governativo teso a ridurne la portata e il danno subito dai lavoratori sarebbe pesantissimo”. (Fonte Uila.eu)