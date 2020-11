Ragusa, chiusa al transito la via del mercato: ecco quando

Economia

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa rende noto che a causa di lavori, domani, martedì 17 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 17 sarà chiusa al transito via del Mercato, nel tratto compreso tra la piazza Repubblica e il Largo Camerina. Residenti e frontisti di via del Mercato, via XI Febbraio, via Torrenuova e via Ten. Distefano che potranno transitare, esclusivamente dall'intersezione tra il Largo Camerina e la stessa via Del Mercato. In tale giornata il bus urbano modificherà il proprio percorso adottando come capolinea l'intersezione tra la Chiesa del SS Trovato-viale Margherita e via Ottaviano.