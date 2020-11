Covid Ragusa: 2.660 positivi al virus, 142 ricoverati e 3 morti in 24 ore

Attualità

Ragusa – Sono 2.660 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. In particolare i 2.660 sono così suddivisi: 2.506 in isolamento domiciliare, 142 ricoverati nei vari ospedali iblei e 12 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (ex Ompa). Sono quesit i dati del Bollettino Asp di Ragusa aggiornato a oggi, 16 novembre 2020. Ma vediamo ora i positivi al Covid nei vari Comuni Iblei: 71 Acate, 45 Chiaramonte Gulfi, 313 Comiso, 22 Giarratana, 123 Ispica, 280 Modica, 7 Monterosso Almo, 100 Pozzallo, 578 Ragusa, 56 Santa Croce Camerina, 70 Scicli e 800 Vittoria. I ricoverati per coronavirus nei vari ospedali della provincia di Ragusa sono così suddivisi: 76 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 36 in Malattie Infettive, 21 in area grigia, 18 in Terapia Intensiva e 1 in ostetricia; 22 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 14 in area Covid e 8 in Malattie Infettive; 41 sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria ed in particolare 21 in area grigia, 16 in area Covid e 4 inTerapia Intensiva, 2 all’ospedale San Marco di Catania e 1 a Gela.Dodici i positivi che si trovano nella Rsa Di Ragusa (ex Ompa). I guariti sono 1.047 mentre i morti sono 68. Tre sono le persone decedute nelle ultime 24 ore ed in particolare due all’ospedale Guzzardi di Vittoria, un 72enne di Santa Croce Camerina e un 86enne di Vittoria e un altro, un 87 di Ragusa, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sono 53.830 i tamponi molecolari eseguite, 14.908 i test sierologici per un totale complessivo di 68.738 esami per Covid 19.