M5S, Roberto Fico: Stati generali per volare alto, non per prove muscolari

Italia

ROMA - ’’Gli Stati generali sono una prova di maturità per una forza politica che rappresenta milioni di italiani e governa il Paese durante la più grave crisi sanitaria, economica e sociale degli ultimi 70 anni’’. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. ’’Sono il momento - definito da regole condivise e accettate da tutti - per volare alto, per confrontarsi con consapevolezza e responsabilità, e non per fare prove muscolari - aggiunge -. Il lavoro che si è svolto nelle assemblee territoriali va valorizzato in queste due giornate. Impegniamoci seriamente su questo. Buoni Stati generali a tutti!’’.