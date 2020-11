Italia

Dieta: come dimagrire 15 kg in un mese con il metodo Bianchini

Dimagrire subito da 5 kg e fino a 15 kg in un mese è possibile con il metodo Bianchini. Lo si legge sul sito Metodobianchini. A sostenerlo è Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico, che vive e lavora a Salò in provincia di Brescia, sul lago di Garda. Ma cos’è il Metodo Bianchini e come fa dimagrire fino a 15 kg in un mese? Il metodo Bianchini non è una vera dieta ma semplicemente uno stile o metodo di vita. Questo metodo si basa sui principi della biochimica alimentare e le combinazioni dei cibi. Secondo questi principi, infatti, ogni alimento agisce diversamente da persona a persona: di conseguenza, gli alimenti andranno individuati attraverso la conoscenza del proprio corpo e personalizzati per ciascun soggetto. In questo modo lo stile alimentare va a lavorare anche sulla sfera ormonale e sul sistema immunitario, con risultati a volte strabilianti.Il metodo Bianchini non prevede di pesare gli alimenti e non prevede il calcolo delle calorie. Inoltre non si fa uso di integratori o sostituti del pasto o farmaci. Bianchini sul suo sito spiega che con il metodo Bianchini puopi: migliorare il benessere generale, dimagrire da 5 kg e fino a 15 kg al mese (realmente!), perdere solo la massa grassa tonificando il corpo, rispettare il tuo corpo, raggiungere un rapporto equilibrato con il cibo eliminando i sensi di colpa dopo aver mangiato, avere maggior concentrazione e lucidità nel lavoro e nello studio, migliorare la performance sportiva senza usao di integratori. Ma come funziona il metodo Bianchini e cosa si deve mangiare per dimagrire fino a 15 kg in un mese e cosa di vede evitare?Tra gli alimenti vietati nel Metodo Bianchini ci sono: le bevande, tra cui latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng; i composti aggiunti, come sale, zucchero e aceto. Glia limenti che si possono mangiare con il metodo Bianchini sono: verdure fresche e cotte;proteine (pesce, carni bianche, selvaggina, tagli magri di carne rossa, uova preferendo l’albume);pasta, riso, pane, pizza;legumi;salumi e insaccati (crudo, mortadella, speck, coppa);spezie aromatiche - da adoperare nella preparazione dei pasti, dalle proprietà antisettiche e antibatteriche ed indicate anche per contrastare le malattie delle vie respiratorie (pepe, timo, curcuma, chiodi di garofano, prezzemolo, aglio);frutta fresca con basso indice glicemico (da evitare banana e mela); i grassi monoinsaturi, saturi omega 6 e omega 3, olio extravergine di oliva a volontà e burro chiarificato; frutta secca;dolci (secondo la ricetta originale del Metodo Bianchini); gelato; formaggi; yogurt, mascarpone, panna montata; tisane non zuccherate, a base di erbe (non di frutta) e dolcificate con fruttosio; caffè, massimo 3 al giorno e l’ultimo non più tardi del dopo pranzo.Il Metodo Bianchini prevede anche alcuneazioni giornaliere che aiutano a dimagrire in salute ovvero dormire un numero sufficiente di ore tali da garantire un relax totale del corpo e della mente ed inserire azioni di serenità e benessere che stimolano la serotonina. (Fonte Metodobianchini)