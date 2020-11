Cucina

Ricetta: budino al cacao della nonna

La ricetta della nonna del budino al cacao è un ottimo dolce facile da preparare in casa ed è ideale per bambini ed adulti. La ricetta è semplice e bastano pochi ingredienti, vediamo quali: 1 litro di latte, 4 cucchiai di amido, due cucchiai di zucchero e due cucchiai di cacao amaro. Ora vediamo come si prepara in pochi minuti. Versate il latte in un tegame, aggiungete l’amido, lo zucchero e il cacao. Mescolate tutto fino ad ottenere un liquido liscio e senza grumi. Poi accendete il gas a fiamma bassa e fate cuocere per qualche minuti ovvero fino a quando il composto non si addensa. Poi versate in un piatto o in uno stampo da dolci e lasciate raffreddare. Il budino si può mangiare caldo o freddo.