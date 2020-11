Cronaca

Acate, 2 arresti per furto aggravato: rubavano energia elettrica Acate, 2 arresti per furto aggravato: rubavano energia elettrica

Acate - I Carabinieri della Stazione di Acate hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto di aggravato di energia elettrica un 46enne e un 42enne, entrambi di origini tunisine, braccianti agricoli. I due cittadini stranieri sono stati sorpresi mentre rubavano energia elettrica per alimentare la propria abitazione, ubicata all’interno dell’azienda presso la quale lavoravano. In particolare, durante un controllo effettuato con personale ENEL Ragusa, i militari dell’Arma hanno accertato l’esistenza di un allaccio abusivo del contatore dell’energia elettrica alla rete pubblica, realizzato all’insaputa del titolare.Gli arrestati, che dopo l’udienza di convalida dell’arresto sono stati rimessi in libertà, dovranno rispondere del reato di furto aggravato di energia elettrica.