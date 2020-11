Attualità

Hai sintomi Covid? Ecco chi chiamare: il numero di telefono dell'Asp di Ragusa Hai sintomi Covid? Ecco chi chiamare: il numero di telefono dell'Asp di Ragusa

Ragusa, 15 novembre - L’Asp di Ragusa ha messo a disposizione anche un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica che si possono utilizzare per chiedere informazioni o in presenza di sintomi sul Covid-19. Sono contatti che si aggiungono a quelli già presenti nel sito aziendale. Un servizio che aiuterà certamente a fare sentire le persone meno sole e in stretto contatto con l’Azienda, soprattutto sull’emergenza sanitaria a causa del Covid. Gestirà il rapporto telefonico e la corrispondenza mail con i cittadini la dott.ssa Paola Burrafato, dirigente medico anestesista in pensione, che ha dato la sua totale disponibilità, a titolo gratuito, mettendo a disposizione la sua professionalità e il suo tempo libero.Il servizio partirà già da lunedì 16 novembre e sarà attivo tutti i giorni fino al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.00. Il numero è 333 3301321. Mail: paolaburrafato1655@gmail.com