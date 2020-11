Covid Sicilia, 8 centri per la cura con il plasma iperimmune: anche a Ragusa

Attualità

Ragura - “Appello a chi è guarito dal Covid! La Sicilia ha attivato 8 centri di raccolta per il plasma da molti mesi”. Lo ha scritto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Donare è un atto di grande umanità ed è indispensabile per aumentare le cure. Buona domenica!”. I centri per la raccolta del plasma in Sicilia, autorizzati dal Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, sono otto. La raccolta del plasma avviene nei servizi trasfusionali presso i policlinici di Palermo e Catania, le Asp di Trapani, Caltanissetta e Ragusa e negli ospedali Papardo di Messina e Garibaldi di Catania, tutti autorizzati alla fine della scorsa primavera.