Covid in provincia di Ragusa: 20 morti in una settimana

Vittoria – Venti morti in una settimana per covid in provincia di Ragusa. Cinque nelle ultime 24 ore, tra cui una donna di 42 anni. Si tratta di una 42 enne di Comiso che si trovava ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sempre al Guzzardi sono morti un 78enne, un 76enne e un 85enne, tutti vittoriesi. L’altro decesso, un 96enne di Chiaramonte Gulfi, è avvenuto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Il totale dei deceduti contagiati da coronavirus nel Ragusano dall’inizio della pandemia ad oggi è di 65. In una settimana nel territorio ragusano sono morte 20 persone contagiate dal coronavirus, alcune delle quali soffrivano di altre patologie.