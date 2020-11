Covid Sicilia, Musumeci istituisce altre 2 zone rosse

Sicilia

Palermo - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha formato l'ordinanza che istituisce due zone rosse in Sicilia. Sono i comuni di Misilmeri in provincia di Palermo e Bronte in provincia di Catania. Erano stati i sindaci che hanno visto aumentare i positivi a chiedere il provvedimento per cercare di ridurre la curva del contagio.