Dieta delle verdure cotte: ecco come dimagrire 5 chili subito

La dieta delle verdure cotte aiuta a dimagrire fino a 5 chili subito. E’ una dieta che si basa sul consumo di verdure e si basa su un regime alimentare efficare per perdere peso velocemente. Le verdure cotte sono un ottimo alleato per perdere peso velocemente e senza sforzi. Le verdure danno benessere alla salute dell’organismo poicè sono ricche di fibre e acqua, possiedono un alto potere saziante e consentono di contrastare ritenzione idrica e gonfiore. Le verdure sono l’ideale per depurare l’organismo e fare il pieno di sali minerali, antiossidanti e vitamine, senza sottoporre il corpo ad uno stress eccessivo, ma soprattutto senza cadere nell’odiato effetto yo yo che, oltre che fastidioso, può rivelarsi anche dannoso.Ma quale verdura scegliere per dimagrire fino a 5 chili subito? Per prima cosa quelle con poche calorie o a calorie negative, ossia con un livello calorico così basso che l’organismo, per metabolizzarle, consuma energie, dimagrendo. Gli ortaggi da portare a tavola a dieta sono anche leggeri, facili da digerire, ricchi di acqua e fibre, per gestire al meglio gli attacchi di fame. Come funziona la dieta delle verdure? Semplicemente dovrete consumare almeno cinque porzioni di ortaggi cotti al giorno, per fare il pieno di sali minerali e vitamine, dimagrendo. La lista di alimenti benefici è molto lunga, avete solo l’imbarazzo della scelta. Il consiglio è quello di puntare su cibi di stagione, freschi e a chilometri zero. Ad esempio potete gustare dei broccoli, che apportano solamente 34 calorie per 100 grammi. Hanno tantissime proprietà, sono ricchi di fibre, poveri di sodio e aiutano a depurare l’organismo. Non fateli bollire troppo per non perdere le loro proprietà nutritive e gustateli conditi solo con un filo d’olio extravergine d’oliva.Gli spinaci sono ottimi saltati in padella e conditi con un po’ di limone, per assumere vitamina A, C, E, K, B1, B2 e B2, bruciare i grassi e sgonfiare la pancia, mentre i peperoni, grazie alla capsaicina contenuta nella loro polpa, aumentano la temperatura dell’organismo, bruciando i lipidi e favorendo la perdita di peso. La dieta delle verdure cotte per dimagrire fino a 5 chili subito prevede anche ilmconsumo di melanzana, alleata della dieta perché composta per il 92% da acqua e per il restante da fibre. Con le sue 30 calorie ogni 100 grammi, questa verdura cotta è utile per contrastare la ritenzione idrica e migliorare il funzionamento dell’intestino. Ma vediamo un esempio di giornata tipo della dieta delle verdure cotte per dimagrire fino a 5 chili subito.A colazione bevete una tazza di tè verde e un buon caffè, preferibilmente entrambi amari per evitare di assumere zuccheri ulteriori, associate poi alle due bevande della frutta a scelta tra pere, mele o arance. Una bella spremuta di agrumi è l’ideale come spuntino nella mattinata, potete optare per dei mandarini per un sapore più dolce, dei pompelmi per chi ama l’amaro o dei mapo per chi adora il gusto aspro. Sempre per calmare la fame potete optare per un pacchetto di cracker o uno yogurt, o – se avete voglia di dolce – un frutto come la mela o la pera, zuccherini e ottimi per il palato ma dietetici. Pranzo: un minestrone oppure per un po’ di pesce o di carne (non superate i 300 grammi per il pesce e i 200 per la carne) accostando alle pietanze delle verdure che potete anche ripassare utilizzando però poco olio! Qui potete sbizzarrirvi: cavolfiori, broccoli, cavoli, zucchine e ancora melanzane o zucca.Per la merenda pomeridiana si può mangiare una carota o del sedano magari centrifugati. Infine la cena: anche in questo caso le verdure devono essere le protagoniste. Il consiglio è di mangiare un bel minestrone ogni sera, anche senza pastina è buono lo stesso e ad esso associare del pesce o della carne in quantità moderata oltre che un bel contorno abbondante di verdura.