Emergenza Covid: vietati i mercatini a Marina di Modica

Economia

Modica - Vietato il mercatino di Piazza Donatello a Marina di Modica. Il sindaco, Ignazio Abbate, ha emesso apposita ordinanza, al fine di evitare assembramenti e di salvaguardare la salute pubblica.L’ordinanza sospende, inoltre, ogni tipo di ambulantato nella frazione marinara. Lo stesso provvedimento prevede una nuova regolamentazione del mercato settimanale nel Piazzale dello Stadio “Pietro Scollo”, secondo alcuni criteri: er gli spuntisti non verrà effettuato alcun sorteggio. L’autorizzazione di occupazione suolo pubblico concessa agli ambulanti a posto fisso resta confermata per i soli possessori di concessione;è vietato l’ingresso ai venditori ambulanti/itineranti provenienti da altri comuni; resta confermata la chiusura della Fiera dell’Antiquariato di Largo Innocenzo Pluchino, prevista per la seconda e ultima domenica di ogni mese; resta confermato il settore alimentare (mercati contadini). La polizia locale vigilerà scrupolosamente per il rispetto dell’ordinanza.