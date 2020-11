Economia

Emergenza Covid Pozzallo, lavori nelle scuole: ecco dove

Pozzallo - Avranno avvio lunedì 16 novembre 2020 i lavori di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da covid-19 degli Istituti Scolastici di Pozzallo. I lavori verranno effettuati con un finanziamento del Ministero dell'Istruzione. Sono interessati tutti i 3 Istituti scolastici del Comune ed in particolare inizieranno dai plessi Pandolfi e Palamentano per proseguire successivamente negli altri plessi. Le modifiche sono state concordate con le Dirigenti Scolastiche al fine di rendere più sicure le scuole e sarà garantita l'applicazione dei vari protocolli di sicurezza per l'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19.