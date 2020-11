Attualità

Penuria d'acqua a Vittoria, ripristinato funzionamento pozzo

Vittoria - A causa di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti gestiti da Siciliacque Spa che rifornisce la città di Vittoria, si sono verificati dei disservizi in alcune aree della città che hanno provocato una mancanza d’acqua nelle condotte. L’intervento è stato effettuato in tempi celeri e gli impianti sono stati riattivati. L’erogazione idrica tornerà alla normalità nelle prossime 48 ore allorquando in termini di pressione, la capienza dei serbatoi tornerà ai massimi livelli.