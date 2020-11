Illuminata Serrapero a Modica

Attualità

Modica - Settanta nuovi corpi illuminanti sono stati accesi ieri in alcune popolose contrade rurali e non modicane. La loro installazione è stata resa possibile grazie alla seconda tranche di finanziamenti comunitari intercettati dal Comune di Modica per un ammontare di 170 mila annui per cinque anni. La prima tornata comprendeva le contrade Serrauccelli, Quartarella e Mauto. Ieri è stata la volta di Serrapero – Catanzarello, S.Angelo, S.Andrea e Piedigrotta. Diversi residenti hanno voluto presenziare all’accensione dell’illuminazione pubblica, attesa da anni: “Siamo contenti per tutti loro – commenta il Sindaco – che da tempo ci sollecitavano affinchè ci adoperassimo per eliminare l’oscurità che al calar del sole avvolgeva queste contrade.L’effetto ottico è veramente strabiliante visto che le strade sembrano illuminate a giorno. Naturalmente sono lampade a led a bassissimo consumo e dal sorprendente potere illuminante. Altri simili verranno installati in altre zone di Modica a completare le cinque annualità previste dai finanziamenti comunitari”.