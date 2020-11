Attualità

Covid in provincia di Ragusa, 2.395 positivi: 754 Vittoria e 526 Ragusa

Ragusa - Sono 2.395 i positivi al Covid in provincia di Ragusa di cui 526 solo a Ragusa. Il capoluogo ibleo è secondo in provincia per numero di contagiati Covid dopo Vittoria, già zona rossa, con 754 positivi. Nel Territorio Ragusano preoccupano i dati dei contagi anche a Comiso dove se ne registrano 304, dai dati pubblicati ieri sera dal sindaco Maria Rita Schembari. Ecco il numero dei positivi nei vari Comuni iblei: 69 Acate, 32 Chiaramonte Gulfi, 19 Giarratana, 113 Ispica, 237 Modica, 6 Monterosso Almo, 99 Pozzallo, 44 santa Croce Camerina, 60 Scicli. I guariti sono 859 mentre i morti sono 55. Tre sono deceduti ieri, due a Ragusa e 1 a Vittoria.I ricoverati sono 138 sudfivi così: all'ospedale Giovanni Paolo Ii di Ragusa: 33 nel reparto di Malattie Infettive, 16 in Terapia Intensiva, 1 ostetricia, 24 in area grigia, all'ospedale Maggiore di Modica:8 in Malattie Infettive, 11 in area Covid e 1 in area grigia, all'ospedale Guzzardi di Vittoria:20in area grigia, 13 in area Covid, 5 in terapia intensiva, 1 in ostetricia. 2 in malattie infettive al San Marco di Catania e 1 a Gela.