304 positivi al coronavirus a Comiso

Comiso - Sono 304 i positivi al coronavirus tra Comiso e Pedalino. Lo ha annunciato ieri sera in un post su Facebook il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Sono 304 i positivi al coronavirus tra Comiso e Pedalino. E purtroppo oggi piangiamo un altro concittadino che ha avuto la peggio contro il virus. Per questo mi stringo attorno a tutte le famiglie funestate - scrive il sindaco Schembari - da queste morti e in particolare, stasera, a tutta la comunità di Pedalino”.