Appuntamenti

La pasticceria Cappello di Modica festeggia 40 anni La pasticceria Cappello di Modica festeggia 40 anni

Modica - Il 15 novembre del 1980 Raffaele Cappello corona il sogno della apertura della sua pasticceria, a soli 20 anni di età , ma con una notevole formazione acquisita nelle più prestigiose pasticcerie di Modica e Ragusa. Raffaele Cappello a soli 12 anni di età decide del suo futuro scegliendo di fare il pasticciere anziché assecondare l’altra passione, quella per la cucina. La sua carriera di pasticcieri inizia a Modica alla scuola del Maestro Pasticciere Bonomo, riconosciuta fucina di tanti pasticcieri non solo modicani; Raffaele Cappello vi rimane per tre anni dal 1972 al 1974.Alla fine del 1974 viene richiesto a prestare la sua attività professionale presso la rinomata Pasticceria Di Pasquale di Ragusa, dove rimane fino a tutto il 1975.Nel 1976 e fino al 1979 Raffaele Cappello è uno dei primi pasticcieri nel prestigioso bar pasticceria Ambassador di Ragusa.L’esperienza, ancorché molto giovane, nel 1980 lo spinge al grande passo e apre in Via Nazionale 216 la sua pasticceria. Il 15 novembre di quell’anno, primo giorno di apertura, le vetrine sfavillanti piene di biscotteria di mandorla e di burro, di dolci della tradizione modicana dalle impanatiglie ai nucatoli, di pasticceria fresca che registra per la prima volta a Modica l’impiego della frutta fra gli ingredienti, attendono l’arrivo del primo cliente. A varcare la soglia, appunto come prima cliente, la Signorina Catania, che da quel giorno e per tutta la sua vita è rimasta fedele cliente del pasticciere Raffaele Cappello. Il meritato successo della attività della Pasticceria, induce Raffaele Cappello a fare un grosso investimento e pur rimanendo in Via Nazionale, ma al numero civico 206, inaugura nel 1997 i nuovi locali, con un arredamento straordinario e con un laboratorio modernissimo e tecnologicamente avanzato. Raffaele Cappello, socio fondatore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, è oggi uno dei più apprezzati produttori IGP, ed è stato Maestro e formatore di tanti giovani pasticcieri, molti dei quali oggi esercitano in proprio l’attività, tramandando una tecnica di lavorazione che negli anni si è sempre evoluta nel rispetto della tradizione e nel rigoroso impiego di ingredienti di primaria qualità.La Pasticceria Cappello, a causa della emergenza Covid, ha deciso di rinviare i festeggiamenti programmati ad altra data.