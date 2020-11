Rimedi naturali

Maschera di bellezza viso fai da te per pelle grassa con lievito

Esistono tantissimi rimedi naturali per la bellezza del viso. Tra i tanti rimedi consigliamo la maschera di bellezza per chi ha la pelle grassa al lievito. I pori dilatati sono un problema per tantissime donne, specialmente nella zona T, e per chi ha pelle grassa o mista ma c'è un rimedio naturale e home-made anche per questo. Ma vediamo ora come si prepara la maschera al lievito fatta in casa. Mescola un cucchiaio raso di lievito in polvere a un rosso d'uovo, e applica il tutto sul viso, con particolare attenzione alla zona T. Dopo 15 minuti sciaquare con acqua fresca e stendi un tonico. La tua pelle sarà fresca e i pori saranno notevolmente più piccoli.