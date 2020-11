Reddito di emergenza da 400 euro al mese per le famiglie: a chi spetta

Italia

Roma – Il reddito di emergenza da 400 euro al mese si potrà richiedere anche a novembre e dicembre. Si tratta di due nuove trance previste nel decreto Ristori bis. La domanda per avere il Reddito di emergenza da 400 euro al mese a novembre e dicembre si dovarà fare all’Inps entro il 30 novembre 2020.La due nuove tranche del Reddito di Emergenza, a partire da 400 euro, a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi, nel mese di settembre, ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall'INPS. Le relative nuove domande possono essere presentate a partire dal 10 novembre 2020. Le domande possono essere presentate tramite l’apposito spazio online previsto dal sito dell’Inps, che elenca anche requisiti e documentazione necessaria, o con l’ausilio di Patronati o CAF.Ma chi può richiedere il Reddito di emergenza da 400 euro al mese? Potranno presentare la nuova domanda anche i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza o che l’hanno ottenuto soltanto per le prime due mensilità. La domanda si potrà presentare sia se non si ha mai goduto del beneficio in precedenza perché non si è presentata la domanda e sia se tale beneficio non non è stato richiesto per fruire della mensilità aggiuntiva prevista dal decreto Agosto.L’Inps ha invece specificato che per tutti i nuclei già beneficiari del REM del decreto legge 104/2020, il riconoscimento ora avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.