Coronavirus, 40.902 nuovi casi e 550 vittime in 24 ore

ROMA - Sono 40.902 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 254.908 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore. Un incremento di 2.195 casi rispetto alla giornata di ieri, quando furono 37.987 ma con 20mila tamponi in meno. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 550. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Con quelle di oggi diventano 1.107.303 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, quasi 18,5 milioni i tamponi effettuati e 44.139 il totale delle vittime. Attualmente i positivi in Italia sono 663.926, dei quali 629.782 in isolamento domiciliare.I ricoverati in ospedale con sintomi sono 30.914, circa mille più di ieri, dei quali 3.230 in isolamento domiciliare, contro i 3.170 di ieri.La regione che doppia tutto a livello di nuovi casi è la Lombardia con 10.634 positivi, seguita dal Piemonte 5.258 e dalla Campania con 4.079. Lombardia e Piemonte sono maglia nera anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, seguite però dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Lombardia, Piemonte e Lazio sono anche i territori più in difficoltà nelle terapie intensive. La regione meno colpita è il Molise, che ha anche il minor numero di ricoveri e terapie intensive.