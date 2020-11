Cucina

Comiso, scoperto con una piantagione di marijuana a casa Comiso, scoperto con una piantagione di marijuana a casa

Comiso – Scoperta ieri mattina a Comiso una piantagione di marijuana a casa. I Carabinieri della Compagnia di Vittoria congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), a conclusione di un più ampio servizio straordinario finalizzato alla ricerca di armi e droga, hanno tratto in arresto - in flagranza di reato - per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Catauro Salvatore cl.1991, pregiudicato, disoccupato del luogo. Durante una perquisizione domiciliare presso l’appartamento in uso al giovane 29enne, i Carabinieri hanno trovato - nascosti in varie stanze - oltre 130 grammi di marijuana già essiccata, contenuta all’interno di 5 barattoli, nonché un bilancino di precisione. Inoltre, il giovane pusher aveva scelto un casolare rurale, adiacente alla propria abitazione, per la coltivazione di una piccola piantagione di stupefacente: all’interno di esso, infatti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto altre 5 piante, di diverse qualità, contenute all’interno di alcuni vasi aventi altezza variabile tra 0,50 centimetri e 2,20 metri. L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato ristretto ai domiciliari disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.