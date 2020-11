Coronavirus, 2.395 positivi e 3 morti

Attualità

Ragusa - Sono 1.395 i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, 138 ricoverati e 3 morti. Sono i dati del Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 13 novembre 2020. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei positivi nei singoli Comuni iblei: 69 Acate, 32 Chiaramonte Gulfi, 261 Comiso, 19 Giarratana, 113 Ispica, 237 Modica, 6 Monterosso Almo, 99 Pozzallo, 526 Ragusa, 44 santa Croce Camerina, 60 Scicli e 754 Vittoria.I guariti sono 859 mentre i morti sono 55. Tre sono deceduti nelle ultime 24 ore, due a Ragusa e 1 a Vittoria. I ricoverati sono 138 sudfivi così: all'ospedale Giovanni Paolo Ii di Ragusa: 33 nel reparto di Malattie Infettive, 16 in Terapia Intensiva, 1 ostetricia, 24 in area grigia, all'ospedale Maggiore di Modica:8 in Malattie Infettive, 11 in area Covid e 1 in area grigia, all'ospedale Guzzardi di Vittoria:20in area grigia, 13 in area Covid, 5 in terapia intensiva, 1 in ostetricia. 2 in malattie infettive al San Marco di Catania e 1 a Gela.