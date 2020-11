Attualità

108 positivi al coronavirus a Ispica: 3 ricoverati in ospedale

Ispica – I positivi al coronavirus ad Ispica sono 108 di cui 105 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale. Lo ha ascritto ieri sera il sindaco di Ispica, Innoceno Leontini sul suo profilo Facebook. “I casi di soggetti positivi al Coronavirus ad Ispica oggi sono 108; 105 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale.La situazione – scrive il sindaco leontini - desta una crescente preoccupazione e forte è l'invito del Sindaco ad attenersi alle misure anticontagio e ad uscire solo nei casi di reale necessità. I Vigili Urbani di Ispica e i Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli sul territorio comunale, al fine di esercitare un controllo più capillare ed efficace”.Il Sindaco Innocenzo Leontini e l'Assessore al ramo Lucia Franzò nel post su facebook comunicano che a partire da sabato inizierà lo screening, con tamponi effettuati in modalità drive-in nella struttura che ospita la Protezione civile e i Vigili urbani, di tutta la popolazione scolastica ispicese (studenti, docenti e personale). I genitori che accompagneranno i propri figli, se lo vorranno, potranno anch'essi sottoporsi al tampone. Si prevede l'effettuazione di circa 250/300 tamponi al giorno. Inizieranno le scuole superiori, a seguire gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci, successivamente quelli dell'Istituto Padre Pio da Pietralcina ed infine i bambini delle scuole materne parificate.