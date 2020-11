Dieta flash delle pere: come perdere 2 kg in 3 giorni

Salute e benessere

La dieta flash delle pere è tra le diete ideali per dimagrire velocemente in pochi giorni. Si tratta di una dieta detox che non può e non deve essere seguita oltre i 3 giorni. La dieta flsh serve a depurare l’organismo e a liberarlo dai liquidi e tossine. L’alimento protagonista della dieta flash sono le pere. Le pere infatti sono ricche di benefici e sono perfette per perdere molti chili senza sforzi, sgonfiando la pancia ed eliminando la ritenzione idrica. Tutto grazie all’alto contenuto di fibre nella polpa, che favoriscono il transito intestinale e depurano l’organismo. Le pere inoltre hanno pochissime calorie (circa 60 per porzione) e sono ricche di magnesio, potassio, vitamina C. Sono prive di grassi e sodio, migliorano la pressione arteriosa e combattono il colesterolo. Secondo alcune ricerche scientifiche basta una sola pera al giorno per fare il pieno di vitamine, sali minerali e fibre, favorendo una perdita di peso costante.Il bello di questo frutto è che è particolarmente versatile, perciò potete gustarlo per tutto il giorno senza annoiarvi mai. Le pere sono perfette fresche, ma anche cotte, mangiate sotto forma di macedonia oppure assaporate con primi, secondi e contorni. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta flsh delle pere per dimagrire velocemente. Colazione: una spremuta di limone o di altri agrumi. Dopo 20 minuti dalla spremuta: 1 tazza di fiocchi di cereali ammollati nel succo di mela o nel latte di riso.1 tazza di tè verde o di tisana. Sountino: una pera. Pranzo: insalata di carciofi crudi o di altre verdure crude con olio e limone e una prozione di riso integrale o altri cereali condito semplicemente (pomodoro, zucchine e prezzemolo) + 1 fettina di pane tostato.Merenda: una pera. Cena: minestra di cereali e legumi, verdure miste al vapore: patate, barbabietole, carote, cipolle, cavoli, condite con olio e spezie (curcuma, curry, rosmarino, senape…), 1 piccola porzione di ricotta o pesce magri + 1 fettina di pane tostato. Se siete alla ricerca di diete veloci, anche se non sono il metodo più salutare per perdere peso, quella flash delle pere potrebbere essere un valido esempio alimentare. Infine come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo come sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. Qualsiasi tipo di dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti e alle donne in gravidanza.