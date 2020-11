Progetto variante SS 115 Comiso: la nota dei gruppi consiliari di Comiso

Politica

Comiso - I Gruppi Consiliari di Diventerà Bellissima, Comiso Vera e Prima Comiso esprimono soddisfazione per l’approvazione nella seduta del Consiglio comunale di Comiso della proposta della Giunta municipale riguardante il progetto definitivo della variante della S.S. 115 nel tratto che interessa il territorio di Comiso. Tale approvazione fa seguito, peraltro, ad analogo provvedimento assunto dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria in data 28 ottobre. La soddisfazione è rafforzata anche dalle rassicurazioni fornite dai vertici ANAS circa la concreta possibilità che i lavori verranno avviati entro il prossimo anno, giacchè nei prossimi mesi si disporrà del progetto esecutivo. Ciò rasserena anche circa il fatto che l’apposizione dei vincoli sulle proprietà private interessate si tradurrà in tempi brevi nella corresponsione dei dovuti indennizzi.Si dà atto al Sindaco Prof.ssa Maria Rita Schembari, che detiene anche le competenze in materia di urbanistica, di avere contribuito a consentire ai Consiglieri ogni utile approfondimento (l’argomento era già approdato in aula il 20 ottobre) sull’argomento grazie ad un esauriente incontro in videoconferenza avuto giorno 29 scorso con tecnici ANAS, il progettista dell’opera e tecnici del Libero consorzio provinciale e del Comune. Sindaco, Assessori e Consiglieri, peraltro, hanno avuto modo di incontrare cittadini e imprenditori interessati alla realizzazione dell’opera perché insediati lungo il tracciato, nonché di leggere due petizioni pervenute. Una bella pagina, quindi, di partecipazione democratica, di confronto, che ha permesso, nella massima trasparenza, di evidenziare la validità della scelta della Giunta municipale che ha agito nell’interesse generale, peraltro in continuità con precedenti deliberazioni del Consiglio comunale.Si concretizzerà, quindi, una legittima aspirazione della cittadinanza comisana (e non solo) di poter disporre di una strada statale realizzata con l’obiettivo di garantire la sicurezza della viabilità e di sollevare Comiso dall’annoso problema dell’attraversamento dell’abitato da parte dei mezzi pesanti in transito. Da rilevare, inoltre, gli altrettanto importanti vantaggi che deriveranno dalla realizzazione della variante che si collegherà alla viabilità provinciale - peraltro in fase di miglioramento nella zona - permettendo di connettere nel modo migliore i flussi, anzitutto, da un lato verso l’aeroporto di Comiso e la superstrada Ragusa-Catania e, dall’altro, verso il Mercato ortofrutticolo e l’autoporto di Vittoria.L’inevitabile impatto, il consumo di suolo e i sacrifici per i cittadini che verranno espropriati saranno ampiamente compensati dai vantaggi che deriveranno da tale grande infrastruttura all’economia locale e al territorio e, certamente, non solo per le imprese operanti lungo il tracciato (fra cui quelle del settore lapideo che -come noto- esportano i loro prodotti a livello extraregionale ed anche all’estero) dando lavoro direttamente o indirettamente a centinaia di famiglie.