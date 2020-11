Elezioni: a Vittoria si vota il 14 e 15 marzo 2021

Politica

Vittoria – A Vittoria si vota il 14 e 15 marzo 2021. In ottemperanza a quanto deciso dal Governo nazionale, la Giunta Musumeci, nella seduta di lunedì 9 novembre, ha fissato la nuova data per le elezioni nei comuni di Vittoria e San Biagio Platani nei giorni del 14 e 15 marzo. L'eventuale ballottaggio si terrà il 28 e 29 marzo. “Con buona pace dei soliti malpensanti- ha commentato l’on. Giorgio Assenza- anche le elezioni nel Comune di Tremestieri Etneo sono state spostate alle stesse date. Colgo l'occasione per complimentarmi con la gran parte dei candidati per la maturità dimostrata in questo periodo particolare”.“Un ringraziamento sentito- aggiunge- ai candidati della Lista #diventeràbellissima, in appoggio alla candidatura di Salvo Sallemi, per l'abnegazione e l'entusiasmo dimostrati. Un grande in bocca al lupo alla città di Vittoria!”