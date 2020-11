L'indagatore dei sogni di Pierpaolo Stracquadanio

Cultura

Modica - Il coronavirus non blocca la passione dello scrittore Modicano, Pierpaolo Stracquadanio. “L’Indagatore Dei Sogni – Triplice omicidio al policlinico di Bologna”. Con una copertina nostrana e un personaggio poco comune, Pierpaolo continua il suo percorso da scrittore dando in opera il suo terzo romanzo: “Imperfect love - journey into dreams”. Il romanzo interamente di genere rosa, racconta le avventure amorose del misterioso investigatore Modicano. Verrà pubblicato prima della fine dell’anno. L’autore commenta: “Il titolo interamente tradotto in inglese, è stato un colpo di genio dell’ultimo momento. E’ stata la casa editrice a propormelo, io ho preso a balzo la palla. Lo scopo è quello di introdurre il romanzo in un mercato più ampio e perché no, in futuro di tradurlo interamente in inglese. Mi definisco uno scrittore poco comune, oppure ancora meglio di quelli che se ne vedono poco e nulla in giro. Scrivo in ogni momento che posso.Sul treno, in aereo, seduto al bar o in attesa dal dottore. Prima di andare a letto e appena mi sveglio. E’ diventata una mania. Spesso la mattina comincio la giornata con quel senso di ansia e nauesa che si ha prima di fare un esame oppure qualcosa di importante. Non so dirvi per quale motivo, sicuramente è dovuto alla mia frenetica vita. Scarico questa tensione non appena sono seduto a battere. Molti amici e lettori mi chiedono se i romanzi che scrivo non sono altro che delle mie biografie. Rispondo sempre dicendo che mi limito a raccontare la vita e le avventure del famigerato Indagatore Dei Sogni”. Non ancora pubblicato quest’ultimo romanzo, Pierpaolo annuncia che già ha in opera il suo quarto romanzo, che riprende il genere che appassiona l’autore.Un giallo dal titolo: “Omicidio a Muorika – L’Indagatore Dei Sogni”.