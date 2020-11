Attualità

Ragusa, ospedale Giovanni Paolo II: lavori per la nuova Pediatria Ragusa, ospedale Giovanni Paolo II: lavori per la nuova Pediatria

Ragusa, 12 novembre 2020 – All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, non si fermano i lavori per la realizzazione della nuova pediatria. Nonostante il momento critico, dovuto alla pandemia, stanno continuando i lavori di realizzazione del nuovo reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero ragusano. I lavori saranno conclusi, assicura la ditta realizzatrice, entro il mese di novembre. Le attività, in atto, prevedono la costruzione di un reparto moderno e accogliente con un giardino esterno protetto e gli annessi ambulatori. La Direzione Strategica precisa «Nessuna intenzione, quindi, di abbandonare le attività di pediatria nell’ospedale di Ragusa, piuttosto, resta obiettivo dell'Azienda quello di migliorare l'offerta anche dal punto di vista dell'accoglienza per i piccoli pazienti.» Foto: immagini dei lavori nella Pediatria.