Covid Ragusa: 2.288 positivi, 138 ricoverati e 2 morti in 24 ore

Ragusa – Sono 2.228 i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Secondo gli ultimi dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 12 novembre 2020 in provincia i contagi al coronavirus sono ancora aumentati nei vari Comuni Iblei. Vediamo nel dettaglio i dati Comune per Comune: 64 ad Acate, 32 a Chiaramonte, 239 a Comiso, 19 a Giarratana, 108 a Ispica, 226 a Modica, 7 a Monterosso, 92 a Pozzallo, 516 a Ragusa, 39 a Santa Croce, 57 a Scicli e 714 a Vittoria. Sono in totale 75.385 i test effettuati, 50.877 tamponi molecolari e 14.508 test sierologici. I ricoverati sono 136 distribuiti nei vari ospedali iblei:71 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 31 in Malattie Infettive, 23 in area grigia, 16 in Terapia Intensiva e 1 in Ostetricia; 46 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 25 in area grigia, 15 in area Covid, 1 in ostetricia e 5 in terapia Intensiva; 18 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 8 in Malattie Infettive, 9 in area Covid e 1 in area grigia; 2 all’ospedale San marco di Catania e 1 a Gela.I guariti sono 820 mentre i morti sono 52. In particolare 2 sono morti nelle ultime 24 ore al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa. Si tratta di un ragusano di 82 anni e di un comisano di 80 anni.