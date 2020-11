Attualità

Covid, 247 positivi tra Comiso e Pedalino: 10 ricoverati

Comiso - Il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ieri sera in un post su facebook ha annunciato che positivi di Comiso e Pedalino sono 247. “I positivi sono 247 di cui 10 sono i ricoverati, -scrive il sindaco Schembari -alcuni in serie condizioni. Di 4 nostri concittadini piangiamo la scomparsa. E non si dica che "tanto erano anziani" o che" soffrivano di altre patologie", perché tutti noi, quando ad essere toccati sono i nostri affetti più cari, ad ogni età ed in qualsiasi condizione, daremmo tutti i beni del mondo per tenerli con noi anche solo un giorno in più! Silenzio, e rispetto. Degli altri e di noi stessi”.