Covid: 240 positivi a Comiso e 214 positivi a Modica

Comiso – Preoccupano i dati dei contagi da Covid 19 a Comiso e Modica dove ad oggi, 11 novembre, si registrano rispettivamente 240 e 214 positivi. Sono i dati diffusi dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. In provincia il numero dei contagi degli ultimi giorni comincia a preoccupare seriamente. In totale nel Ragusano i contagiati al coronavirus sono 2.052. Il Comune con il numero più elevato di positivi è Vittoria con 705 positivi seguito da Ragusa con 490. Ma vediamo i dati negli altri Comuni iblei: 61 Acate, 31 Chiaramonte Gulfi, 14 Giarratana, 94 Ispica, 6 Monterosso Almo, 72 Pozzallo, 33 Santa Croce Camerina, 55 Scicli.Ad oggi sono stati effettuati 50.182 tamponi molecolari, 14.460 test sierologici per un totale di 74.642. I morti dall’inizio della pandemia sono 50. In ultimo un 80enne morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.