490 positivi al Covid a Ragusa

Ragusa – Sono arrivati a 490 i positivi al coronavirus a Ragusa. Il capoluogo ibleo preoccupa tanto quanto Vittoria, quest’ultima al momento è prima per numero di contagi in provincia di Ragusa ed è arrivata a quota 705. Diversi gli interventi registrati nelle ultime 24 ore sull’elevato numero di contagiati da coronavirus a Ragusa. In primis il sindaco Peppe Cassì che in un video postato su facebook ha spiegato ai ragusani l’attuale stato di emergenza in città. Poi il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale che ha chiesto in una lettera inviata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di far diventare Ragusa zona rossa. Infine il consigliere comunale, Giovanni Gurrieri che ha rivolto un appello al sindaco Cassì invitandolo ad agire in via straordinaria con un provvedimento che preveda la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli uffici comunali.La situazione di emergenza per Covid preoccupa anche per gli altri Comuni Iblei. La crescita dei contagi, infatti, si rileva anche negli altri comuni del Ragusano, vediamo i dati del Bollettino Asp Ragusa di oggi: 61 Acate, 31 Chiaramonte Gulfi, 240 Comiso, 14 Giarratana, 94 Ispica, 214 Modica, 6 Monterosso Almo, 72 Pozzallo, 33 Santa Croce Camerina, 55 Scicli.