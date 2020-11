Lavoro

Offerte lavoro Enel: come candidarsi Offerte lavoro Enel: come candidarsi

Enel annuncia nuove offerte di lavoro. Al momento sono diverse le posizioni aperte: ce ne sono molte all’interno del Gruppo, per laureati in diverse discipline e per diplomati. Anche questa volta i candidati che supereranno l’iter di selezione, saranno assunti mediante contratto a tempo determinato o indeterminato. Le sedi più richieste sono Roma e Milano. Ecco le offerte di lavoro e i requisiti. Business developer: Requisiti: laurea in discipline scientifiche, esperienza commerciale di 3-5 anni maturata nella vendita presso grandi imprese, ottime capacità comunicative e relazionali. Commerciali portafoglio gas: Requisiti: laurea in discipline tecnico-scientifiche, esperienza di 1-2 anni, ottima conoscenza del pacchetto Office, fluente conoscenza dell’inglese, autonomia operativaData scientist: Requisiti: laurea in ingegneria, matematica, informatica, statistica o fisica, esperienza di 3-5 anni, fluente conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche dello spagnolo, forti capacità analitiche. Data e digital developer: Requisiti: laurea in informatica o ingegneria, buone capacità organizzative, conoscenza dell’inglese a livello B1, disponibilità alle trasferte. Tecnici operativi: Requisiti: diploma di tipo elettrico, elettronico o meccanico, età tra i 18 e i 29 anni, anche prima esperienza, buone conoscenze digitali, doti di problem solving. Global key account: Requisiti: laurea in ingegneria o business administration, esperienza, conoscenza di inglese, francese o spagnolo, doti di leadership e di problem solvingIngegneri: Requisiti: laurea in elettricità, meccanica, informatica, elettronica, management o automazione conseguita da non più di 12 mesi, anche prima esperienza, buone capacità comunicative, determinazione, disponibilità agli spostamenti. Tutte le posizioni aperte e relative sedi in cui sono in corso le ricerche, possono essere consultabili direttamente sul sito ufficiale di Enel nella pagina dedicata alle opportunità professionali. Le sedi in cui si ricercano maggiori forze sono quelle di Roma, Mestre, Milano, Napoli.