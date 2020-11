Offerte di lavoro Trenitalia: come candidarsi e scadenza

Lavoro

Trenitalia seleziona varie figure da inserire per collaborazioni temporanee oppure per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato. il Gruppo cerca personale per assunzioni presso varie sedi sul territorio nazionale. Ecco quali sono le offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato aperte al momento e le date per partecipare: Rspp per INFRARAIL Firenze S.r.l. – con diploma o laurea in materie tecniche. Sede: Firenze. Candidature entro 12 novembre; Specialista Sviluppo e Organizzazione per RFI S.p.A. – con laurea in materie umanistiche, psicologiche o economiche. Sede: Venezia. Candidature entro 12 novembre; Progettista Coordinatore Architettonico per Crew S.r.l. – con laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Edile-Architettura. Sede: Brescia. Candidature entro 20 novembre.Progettisti Segnalamento per Italferr S.p.A. – con diploma tecnico e/o laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica. Sedi: Bari, Bologna, Genova, Milano, Roma, Verona. Candidature entro 20 novembre. Assistenti Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche per Italferr S.p.A. – con diploma tecnico e/o laurea in Ingegneria Elettronica, Elettrotecnica o Meccanica. Sedi: Bari, Bologna, Genova, Milano, Roma, Verona. Candidature entro 20 novembre. Assistenti Lavori Realizzazione Opere Civili per Italferr S.p.A. – con diploma di Geometra e/o laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. Sedi: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona. Candidature entro 20 novembre. Specialista Gare e Appalti per Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l. – con laurea in Giurisprudenza. Sede: Bari. Candidature entro 22 novembre. Capi Treno e Customer Advisors in apprendistato per Trenitalia S.p.A. – con diploma ed età tra i 18 e i 29 anni. Sede: Basilicata.Candidature entro 23 novembre. Esperto Geologo per Italferr S.p.A. – con laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche. Sede: Roma. Candidature entro 27 novembre. Trenitalia offre interessanti opportunità di inserimento sia per i giovani, anche senza esperienza, che per professionisti esperti in vari ambiti. Per quanto riguarda i candidati più inesperti, le assunzioni Ferrovie dello Stato sono rivolte particolarmente a studenti e neolaureati, in particolare in Ingegneria Civile e dell’Architettura, Industriale e dell’Informazione, Architettura e discipline economiche, giuridiche ed umanistiche, che hanno conseguito il titolo di studio con ottimi voti, per i quali sono previsti appositi programmi di formazione on the job e sviluppo nelle aree Ingegneria, Produzione e Circolazione, Sicurezza, Qualità, Manutenzione, Marketing e Commerciale, Investimenti, Acquisti e Logistica, Immobiliare e Servizi, Risorse Umane, Legale, Strategia e Pianificazione, Internal Auditing, ICT, Amministrazione Finanza e Controllo, e Relazioni Esterne.Non mancano i posti di lavoro per diplomati, che vengono per lo più impiegati nelle mansioni di Macchinista, Operatore Specializzato della Circolazione, Capo Tecnico, Capo Treno / Capo Servizi Treno, Capo Stazione, Operatore Specializzato della Manutenzione e Specialista Tecnico Commerciale. Per la maggior parte di queste figure sono richieste specifiche competenze tecniche, pertanto l’azienda ha messo a punto un apposito sistema che consente di acquisire le abilitazioni ferroviarie necessarie partecipando a corsi di formazione sia interni al Gruppo che esterni, e prevede per lo più l’inserimento mediante contratti di apprendistato professionalizzante.