Ricetta antipasto veloce con pasta sfoglia

La ricetta dei rotolini di pasta sfoglia con salmone e rucola è semplice ed è ottima per un antipasto veloce da preparare all’ultimo minuto. Bastano pochi ingredienti, vediamo quali e come preparare l’antipasto veloce. Ingredienti: 1 confezione di pasta sfoglia rettangolare, 100 g di salmone affumicato, 125 g di ricotta, 1 manciata abbondante di rucola fresca, 2 cucchiaini di parmigiano grattugiato. Ora vediamo le fasi di preparazione: tritate la rucola e mescolatela con la ricotta, salate pepate e aggiungete il parmigiano grattugiato. Stendete la pasta sfoglia e ricopritene la parte interna con il misto di ricotta e rucola, quindi sovrapponete le fettine di salmone affumicato lasciando libero un bordo della pasta. Arrotolate la pasta in modo da formare un cilindro, cominciando dalla parte con il ripieno fino ad arrivare alla parte libera, che cercherete di sigillare al meglio per chiudere il rotolo.Mettete il rotolo in frigorifero almeno un’ora, meglio se poi fate passare per circa 10 minuti in freezer. Estraete il rotolo e tagliata con un coltello ben affilato le girelle larghe circa 2 cm ciascuno. Infine sistemate i rotolini di sfoglia al salmone e rucola sulla placca del forno coperta di carta da forno abbastanza distanziate l’una dall’altra, e cuocete in forno a 200° per circa 15 minuti, finché non siano sufficientemente dorate. Servite le tiepide.