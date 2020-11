Attualità

Covid Ragusa, 127 ricoverati e 3 morti nelle ultime 24 ore

Ragusa – Sono 127 i ricoverati per coronavirus in provincia di Ragusa e 3 i morti delle ultime 24 ore. Secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa i ricoverati si trovano così suddivisi: 44 all’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa di cui 32 in area Covid, 19 in area grigia e 17 in Terapia Intensiva, 44 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 23 in area grigia, 16 in area Covid e 5 in Terapia Intensiva, 12 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e 12 in area Covid. Il totale dei guariti dall’inizio della pandemia ad oggi è di 723 mentre i deceduti sono 49 di cui 3 (1 a Modica e 2 a Vittoria) nelle ultime 24 ore.