Attualità

Coronavirus: Vittoria rimane zona rossa Coronavirus: Vittoria rimane zona rossa

Vittoria – Vittoria rimane zona rossa. Lo ha confermato ieri sera il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. In vista della scadenza al 10 novembre della prima decisione presa una settimana fa, il presidente Musumeci ha deciso di prorogare la classificazione di Vittoria come "zona rossa" Covid fino al 17 novembre in ragione del quadro di diffusione epidemiologica del Coronavirus