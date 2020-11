Coronavirus Ispica: 93 positivi al virus

Attualità

Ispica – Sale a 93 il numero dei positivi al coronavirus ad Ispica. Lo ha annunciato ieri sera sul suo profilo facebook il sindaco Innocenzo Leontini. “Nella giornata di oggi, 9 novembre 2020, - ha scritto ieri sera il sindaco di Ispica - i soggetti positivi al Coronavirus ad Ispica sono aumentati: il numero di contagiati è di 93. La situazione è seria, il Sindaco invita con determinazione i cittadini a rispettare con scrupolo e rigore le prescrizioni anticontagio, è l'unico modo che ciascuno di noi ha per fermare la pandemia: lavare o igienizzare spesso le mani; idossare la mascherina (sia nei luoghi pubblici chiusi, sia all'aperto); evitare assolutamente gli assembramenti; rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro; evitare di incontrarsi in luoghi privati con persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare, se necessario indossare le mascherine; uscire esclusivamente per validi motivi (lavoro, studio, commissioni necessarie).Poche e semplici regole ma di vitale importanza per ciascuno di noi e per la nostra Comunità”.