Coronavirus Comiso: 230 positivi, 11 ricoverati e 2 morti

Comiso - Sale a 230 il numero dei positivi al coronavirus a Comiso e Pedalino. Lo scrive il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, in un post su Facebook. “I positivi tra Comiso e Pedalino sono 230 – scrive il sindaco Schembari -2 sono i nostri concittadini che sono morti a causa del Covid-19. 11 sono ricoverati. Per la loro salute rivolgiamo ogni nostra intenzione o preghiera; per la salvaguardia di tutti gli altri si è messo in moto un poderoso screening, - continua il sindaco Schembari - misure restrittive contro assembramenti e costante presenza della nostra Polizia municipale. Ma la prevenzione più importante la fa ciascuno di noi, comportandosi in maniera rispettosa dell'altrui e della propria salute.Se manca il requisito essenziale della consapevole responsabilità, a nulla varranno tutte le altre misure e potremo dire che ci meritiamo solo la chiusura sotto chiave”.