Non c'Ã¨ ne Coviddi, Angela da Mondello gira video senza mascherina: multata

Palermo - Sanzione amministrativa per Angela Chianello, 'Angela di Mondello', dopo il video musicale girato ieri mattina in spiaggia con un gruppo di giovani, tutti senza mascherina. Come apprende l'Adnkronos, alla donna al suo agente musicale, dopo essere stati convocati in commissariato, sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge anti Covid. La casalinga palermitana, diventata una star di Instagram con oltre 170 mila follower, dopo un'intervista in cui ha detto 'Non ce n’è Covid', ha girato alle 7 di mattina il video con i giovani senza rispettare la norma che vieta assembramenti e che prevede l'uso della mascherina. Stretta in un abito di paillettes dorate Angela Chianello nel videoclip registrato canta "Non ce n'è, non ce n'è, non c'è niente" e ancora: "Buongiorno da Mondello", mentre un gruppetto di ragazzi, tutti senza mascherine e stretti gli uni agli altri, le balla intorno.Adesso lo spettacolo organizzato alle sette di ieri mattina a Mondello finisce in commissariato. E sono attesi già nelle prossime ore sviluppi penali.