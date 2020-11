Sicilia

Coronavirus, 1.023 nuovi positivi in Sicilia: 161 Ragusa e 359 Catania

Palermo – 1.023 nuovi positivi al coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. E’ quanto annuncia il Bollettino del Ministero della salute di oggi 9 novembre 2020. 27 i decessi i decessi di persone positive, che portano il totale a 703. Con i nuovi casi salgono così a 21.039 gli attuali positivi con un incremento di 427. Di questi 1.490 sono i ricoverati con un incremento di 63: 1303 in regime ordinario e 187 in terapia intensiva con un aumento di dieci ricoveri. I guariti sono 524. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 188, Catania 359, Ragusa 161, Messina 133, Trapani 6, Siracusa 99, Enna 77, Caltanissetta e Agrigento nessun nuovo caso.