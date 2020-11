Salute e benessere

“Diabete e Covid 19, l’importanza della prevenzione” è il titolo della conferenza stampa che si terrà domani, 10 novembre 2020. La conferenza dedicata alla Giornata Mondiale del Diabete è organizzata da Diabete Italia Onlus e Motore Sanità. Secondo i dati pubblicati nel 2017 dalla World Diabetes Federation nel mondo sono 415 milioni le persone che vivono con il diabete (1 adulto su 11) e questo numero è destinato ad aumentare a 642 milioni nel 2040. In Italia, l’Istituto nazionale di statistica (Istat) stima che nel 2016 le persone con diabete sono oltre 3 milioni, cioè il 5,3% dell’intera popolazione. L'obiettivo della Giornata Mondiale del Diabete è quello di sensibilizzare la popolazione sull'impatto che il diabete ha sulle persone e promuovere la prevenzione e la sua conoscenza, dato che, secondo alcuni dati in Italia il 3% delle persone tra i 35 ed i 69 anni ha il diabete ma non lo sa.Nella conferenza di domani si cercherà, attraverso il contributo dei massimi esperti, di presentare i dati sull'incidenza di questa malattia, anche in età pediatrica, durante questa fase di pandemia da Covid-19. Grazie alla presenza del dottor Brusaferro, Presidente dell' Istituto Superiore di Sanità potremo avere gli ultimi dati aggiornati. PARTECIPANO: Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità, Paolo Di Bartolo, Presidente AMD, Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia, Riccardo Schiaffini, Dirigente Medico Unità Operativa di Diabetologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.