Come curare il mal di gola: 3 rimedi della nonna

Come curare il mal di gola senza medicine? Ecco tre rimedi naturali della nonna che si tramandano da generazioni in generazioni. Prima però raccomandiamo come sempre di rivolgersi al proprio medico per capire l’origine del mal di gola soprattutto oggi ai tempi del Covid. Ma vediamo quali sono i 3 rimedi della nonna per curare in casa il mal di gola. Primo rimedio per curare il mal di gola: fare i gargarismi per disinfettare il cavo orale. I gargarismi sono un classico rimedio della nonna che possono essere fatti con acqua e ingredienti naturali. Ad esempio i gargarismi con acqua e limone agisce da antibatterico e apporta discrete quantità di vitamina C. Si possono provare anche i gargarismi con erbe aromatiche: salvia e basilico sono ottimi rimedi contro il mal di gola. Basta far bollire le erbe in un pentolino d’acqua, filtrare il tutto e poi utilizzare l’acqua filtrata raffreddata per fare i gargarismi. Anche i gargarismi con acqua tiepida e sale sono un disinfettante naturale pronto per l’uso.Secondo rimedio per curare il mal di gola: propoli. La propoli è un disinfettante naturale con proprietà balsamiche. È sicuramente uno dei prodotti naturali più conosciuti in tutto il mondo. Puoi assumere la propoli sotto forma di estratto sciolto in un bicchiere d’acqua. Se il gusto è troppo forte puoi aggiungere anche miele e limone. Terzo rimedio per curare il mal di gola: curcuma e miele. Curcuma e mile è un ottimo mix di ingredienti che agisce dall’interno rinforzando le difese immunitarie dell’organismo. Per prepararlo bisogna sciogliere mezzo cucchiaino di curcuma in polvere in due cucchiai di miele. Si può preparare in quantità maggiori in quanto si conserva in frigo e si può assumere un cucchiaino più volte al giorno.