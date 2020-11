Coronavirus Italia, riunione per nuove zone rosse

Italia

Roma - E' convocata per le 15 una riunione tra il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, sul tavolo gli ultimi dati arrivati dalle regioni per il monitoraggio del contagio da coronavirus in Italia. "Oggi avremo un momento di confronto con il Cts e da li potremo capire quali regioni passeranno o meno in una situazione diversa", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite a "Start" su Skytg24, sulla possibilità che per alcune regioni venga inasprito il coefficiente di rischio, con il passaggio da zona gialla a arancione o rossa.