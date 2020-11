Italia

Bonus computer e internet da 500 euro, da oggi: ecco come averlo e a chi tocca Bonus computer e internet da 500 euro, da oggi: ecco come averlo e a chi tocca

Roma – Il bonus pc o tablet e internet da 500 euro si potrà richiedere da oggi, 9 novembre, dalle famiglie che hanno un Isee fino a 20 mila euro. Il bonus o voucher, previsto dal Governo Conte, serve per l’acquisto di un computer o tablet e per l'attivazione di connessioni veloci. Ma come fare la domanda per averlo e a chi tocca? Per avere il bonus pc o tablet e internet da 500 euro il richiedente deve mettersi in contatto direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, online o nei negozi. Bisogna sottoscrivere un contratto della durata minima di un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia, l’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico della gestione dell’incentivo. Gli operatori accreditati e le offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. Per la domanda di attivazione dell’abbonamento servono documento di identità e codice fiscale.Il bonus da 500 euro potrà essere utilizzato sotto forma di sconto concesso direttamente dal rivenditore (solo operatori telefonici, secondo quanto stabilito dal decreto) per l’acquisto di una connessione rete fissa a banda ultralarga, con velocità in download di almeno 30 Mbps (Megabit al secondo) per un periodo di almeno 12 mesi. Chi dovesse decidere di cambiare operatore prima della scadenza del contratto potrà utilizzare il residuo del bonus per ottenere uno sconto presso il nuovo provider (il nuovo contratto, però, dovrà garantire livelli di servizio almeno pari a quelli precedenti). Il decreto stabilisce che il richiedente è obbligato a scegliere la migliore connessione disponibile nella sua zona. Così, per fare un esempio pratico, se il suo appartamento è servito sia da una Ftth a 1 Gbps (la Fiber to the Home è la fibra pura che arriva direttamente sotto casa, ed è tra le più veloci) sia da una Fttc a 30 Mbps (la Fiber to the cabinet è una tecnologia mista, in fibra fino all’armadietto stradale e in cavi di rame fino all’appartamento, ed è più lenta della Ftth) dovrà scegliere obbligatoriamente la prima.Ma come funziona il bonus pc o tablet e internet da 500 euro? Il bonus per l’acquisto di pc o tablet si ottiene solo insieme all’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile comprare direttamente il computer o tablet e poi chiedere il rimborso tramite voucher. La cifra massima di 500 euro può essere divisa dall’operatore. Tra i 200 e i 400 euro possono essere destinati allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi. Allo sconto sulla fornitura di un computer o tablet invece può essere destinata una somma tra 100 e 300 euro. Secondo il decreto puà essere concesso un solo bonus per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa. Come si richede il bonus pc o tablet e internet da 500 euro? Per ottenere il bonus basterà recarsi in qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico iscritto al portale di Infratel Italia (società del Ministero dello sviluppo economico) dedicato alla gestione del bonus. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20 mila euro su base annua e che i componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, non hanno già usufruito del contributo.Sarà poi cura dell’operatore telefonico inserire sul portale messo a disposizione da Infratel tutti i dati del beneficiario del voucher e del contratto stipulato, con le caratteristiche tecniche dell’eventuale tablet o pc incluso nell’offerta.Una volta attivato il servizio di connessione a internet presso l’abitazione del beneficiario, sarà sempre l’operatore a trasmette tramite il portale il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna dell’eventuale dispositivo elettronico, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.