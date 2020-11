Bonus bici o bonus mobilitÃ  da 500 euro, da oggi: come averlo e come fare domanda

Italia

Bonus bici o bonus mobilità da 500 euro, da oggi: come averlo e come fare domanda Bonus bici o bonus mobilità da 500 euro, da oggi: come averlo e come fare domanda

Roma – Il bonus bici o monopattino o bonus mobilità da 500 euro si potrà richiedere da oggi 9 novembre. E’ quanto si legge sul sito buonomobilità.it. Ma come avere il bonus bici o monopattino o bonus mobilità da 500 euro e come fare la domanda? Per quanti hanno effettuato acquisti di beni e servizi incentivati ​​dal Programma Sperimentale Buono mobilità tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020, siano in possesso di fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato, e non hanno avuto accesso al beneficio è possibile, attraverso la pre-registrazione, inserire i propri dati e il valore del bene o servizio acquistato. La pre-registrazione non dà diritto ad alcun beneficio, serve al Ministero dell'ambiente al fine di quantificare le risorse per un puntuale rifinanziamento del Programma Sperimentale Buono Mobilità. È possibile pre-registrarsi a partire dalle ore 9:00 del 9 novembre 2020 e fino al 9 dicembre 2020. Gli utenti che hanno già ottenuto un buono o da installare da rimborsare possono accedere alla propria area riservata tramite il bottone accedi. Si segnala che le richieste di assistenza relativa alla mobilità non sono gestite dall'URP del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le problematiche di carattere tecnico si potrà fare riferimento alle FAQ presenti su questo sito o si potrà utilizzare il modulo di assistenza.Per le richieste di informazioni e sul funzionamento dell'identità digitale si potrà, invece, ricorrere all'assistenza dedicata tramite il seguente link https://helpdesk.spid.gov.it/